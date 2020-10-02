підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 жовтня 2020, пʼятниця, 22:15 5
Президент 2020-10-02T22:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський дозволив Кабміну зняти карантинні обмеження з зарплат чиновників

Зеленський дозволив Кабміну зняти карантинні обмеження з зарплат чиновників

Кира Молчанова
Чиновники, Кабмін, зарплати чиновників
Підпис Зеленського. Фото: Офіс президента України
Підпис Зеленського. Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський схвалив можливість зняття Кабінетом Міністрів обмежень з заробітних плат чиновників в період дії карантину.

Про це свідчить інформація на сторінці законопроєкту №3991 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Згідно з прийнятими змінами передбачено, що в період дії карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню COVID-19, уряду надається право скорочувати термін дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених відповідними законами, прийнятими з метою запобігання виникненню та поширенню COVID-19, крім випадків, коли вказане може призвести до обмеження конституційних прав і свобод особистості.

За прийняття документа в цілому проголосували 255 депутатів.

Закон набуває чинності 2 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 13 квітня Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Однак Офісу Президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не стосувалося. 

Більше новин про: Чиновники Кабмін зарплати чиновників

В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань
Новини
Зеленський дозволив Кабміну зняти карантинні обмеження з зарплат чиновників 22:15
Видавали себе за співробітників банку. У Сумах за допомогою call-центру крали гроші у іноземців 22:10
Зеленський заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу Азербайджану 22:03
МАУ відновить польоти в Нью-Йорк не раніше весни 2021 21:32
Мінціфри домовилося з Microsoft про створення хмарних сервісів на $500 млн 21:02
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
САП стримує хід справи розслідування НАБУ про причетність мера Білої Церкви Геннадія Дикого до корупційної схеми 18:21
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
більше новин
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння 14:43
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду 09:19
більше новин
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok