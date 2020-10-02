Зеленський дозволив Кабміну зняти карантинні обмеження з зарплат чиновників

Президент Володимир Зеленський схвалив можливість зняття Кабінетом Міністрів обмежень з заробітних плат чиновників в період дії карантину.

Про це свідчить інформація на сторінці законопроєкту №3991 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Згідно з прийнятими змінами передбачено, що в період дії карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню COVID-19, уряду надається право скорочувати термін дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених відповідними законами, прийнятими з метою запобігання виникненню та поширенню COVID-19, крім випадків, коли вказане може призвести до обмеження конституційних прав і свобод особистості.

За прийняття документа в цілому проголосували 255 депутатів.

Закон набуває чинності 2 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 13 квітня Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Однак Офісу Президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не стосувалося.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини