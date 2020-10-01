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  • Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень
01 жовтня 2020, четвер, 11:38 10 Документ
Економіка 2020-10-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень

Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень

Кира Молчанова
Кабмін, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Фонд боротьби з коронавірусом, Фонд боротьби з COVID-19
Коронавірус, COVID. Фото: depositphotos.com
Коронавірус, COVID. Фото: depositphotos.com

Кабінет Міністрів розподілив 65,96 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

"На сьогодні обсяг виділених коштів з Фонду відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України становить 65,96 млрд гривень і досяг обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті для Фонду. Касові видатки на 24 вересня 2020 становили 25,0 млрд гривень", - йдеться в ньому.

Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства виділені кошти в обсязі 6,972 млрд гривень (касові видатки - 6 634 млн гривень) для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Міністерству соціальної політики виділено кошти обсягом 3 457,9 млн гривень (касові видатки - 2 539,2 млн гривень).

Міністерству охорони здоров'я України виділено кошти обсягом 14,345 млрд гривень (касові видатки - 523 млн гривень)

Міністерству юстиції України - 23,7 млн ​​гривень для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії хвороби COVID-19 в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України (постанова КМУ від 17.06.2020 № 493).

Міністерству освіти і науки - 52,5 млн гривень на повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році.

Державному агентству автомобільних доріг України - 35 млрд гривень для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (постанова КМУ від 01.07.2020 № 539).

Державному управлінню справами - 41,2 млн гривень для закупівлі обладнання, засобів індивідуального захисту (постанова КМУ від 15.07.2020 № 591).

Міністерству культури та інформаційної політики - 1 млрд гривень.

Міністерству внутрішніх справ - 2 701 млн гривень для надання додаткової доплати до заробітної плати (грошового забезпечення) військовослужбовцям Національної гвардії і Державної прикордонної служби, особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, що забезпечують життєдіяльність населення (постанова КМУ від 10.06.2020 № 485).

Міністерству фінансів України в обсязі 160,9 млн гривень для здійснення доплати до заробітної плати посадовим особам митних органів, які безпосередньо здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів в пунктах пропуску через державний кордон та мають безпосередній контакт з громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також з товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення (постанова КМУ від 14.09.2020 № 823).

Раніше Українські Новини писали, як Кабмін розподілив 66 млрд гривень  з Фонду боротьби з COVID-19.

Також Держуправлінню справами  виділили 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусів на підготовку лікарень

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