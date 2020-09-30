Перенесення робочих днів у 2021 і виплати сім'ям загиблих і інвалідам АТО: чим займуться міністри в середу

Кабінет Міністрів на заседнні в середу, 30 вересня , розгляне виділення Міністерству у справах ветеранів 9,7 млн гривень для виплати одноразової допомоги сім'ям загиблих і людям, які отримали інвалідність внаслідок участі в антитерористичній операції (АТО) і перенесення робочих днів у 2021 році.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Також на порядку ряд проєктів законів: про активізацію діяльності наукових парків, про зміни в закон "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" в частині призначення головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Кабміном замість Президента, про забезпечення участі українців в здійсненні правосуддя.

Далі в порядку вказані 2 указу Президента - про виконання в Україні резолюцій Ради Безпеки ООН щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та запобігання її потраплянню в руки недержавних суб'єктів, включаючи терористів і про зміни в положення про держстипендії імені Левка Лук'яненка.

Також уряд має намір розглянути проєкти постанов про зміни в порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", про можливість замовлення користувачам автомобілів в електронному вигляді електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, про затвердження порядку ведення Реєстру розгляду скарг претендентів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування про порушення законодавства у сфері ліцензування.

Крім цього, Кабмін розгляне збільшення в 30 разів компенсації за перебування на станції "Академік Вернадський" для полярників перебувають сукупно там до 390 днів і в 50 разів - перебувають на станції сукупно понад 390 днів.

Також на порядку денному - проєкт постанови про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України, та проєкти розпоряджень про затвердження плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку на 2020-2022 роки, про перерозподіл видатків держбюджету-2020 для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проєктів, ряд розпоряджень про передачу майна в держвласність,

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділить одноразову допомогу в розмірі 1,6 млн гривень членам сімей загиблих військовослужбовців, що перебували на борту літака Ан-26 Збройних сил.

Раніше Кабінет Міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без страховки, за винятком іноземців, які постійно проживають в Україні, біженців і дипломатів, а також військовослужбовців НАТО.

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