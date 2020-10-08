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08 жовтня 2020, четвер, 21:11 6
Суспільство 2020-10-08T22:15:02+03:00
Українські Новини
COVID-19 діагностували у міського голови Умані Цебрія

COVID-19 діагностували у міського голови Умані Цебрія

Константин Долгий
Умань, Черкаська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Черкасах, Олександр Цебрій
Олександр Цебрій. Фото: Олександр Цебрій/Facebook
Олександр Цебрій. Фото: Олександр Цебрій/Facebook

Про зараження коронавірусом нового типу заявив мер Умані Олександр Цебрій у той час, як МОЗ заявив про готовність розмістити в регіонах тимчасові об'єкти для лікування пацієнтів з COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це міський голова Умані повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Тільки що отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні", - пише Цебрій.

Попри невтішний діагноз лікарів Цебрій продовжить брати участь в передвиборчій кампанії, як кандидат на посаду міського голови Умані.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернігові COVID-19 діагностували у міського голови Владислава Атрошенка.

Також в Краматорську Донецької області коронавірусну інфекцію діагностували в Андрія Панкова. Ні у кого з його оточення не виявили зараження коронавірусом.

Крім того, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Він знаходився на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте", і 2 жовтня отримав негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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