Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19

Мер Харкова Геннадій Кернес, якого раніше доставили до німецької клініки "Шаріте" у важкому стані, в п'ятницю, 2 жовтня, отримав негативний результат тест на корнавірусну інфекцію COVID-19

Про це український бізнесмен Павло Фукс повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт", - написав Фукс.

Як повідомляли Українські Новини, мера Харкова госпіталізували з діагнозом коронавірус і зумовленим ним двостороннім запаленням легень.

Також в п'ятницю, 2 жовтня, в Харківській міській раді заявили, що загрози життю Геннадія Кернеса немає, а чутки про його нібито смерті, які з'явилися ввечері 1 жовтня в харківських пабліках і соцмережах, - не більше ніж фейк.

Крім того, Ганндій Кернес і Михайло Добкін змагатимуться за крісло мера Харкова на місцевих виборах, які пройдуть 25 котября.

Раніше повідомлялося про те, що в ЗМІ повідомляли, що евакуювати Геннадія Кернеса в Німеччину прилетів той же літак, на якому перевозили в Навального.

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