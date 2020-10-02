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02 жовтня 2020, пʼятниця, 20:32 5
Медицина 2020-10-02T22:30:02+03:00
Українські Новини
Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19

Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19

Елена Новикова
Геннадій Кернес, Мер Харкова, Коронавірус, коронавірус у Кернеса
Геннадій Кернес. Фото: unian.net
Геннадій Кернес. Фото: unian.net

Мер Харкова Геннадій Кернес, якого раніше доставили до німецької клініки "Шаріте" у важкому стані, в п'ятницю, 2 жовтня, отримав негативний результат тест на корнавірусну інфекцію COVID-19

Про це український бізнесмен Павло Фукс повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт", - написав Фукс.

Як повідомляли Українські Новини, мера Харкова госпіталізували  з діагнозом коронавірус і зумовленим ним двостороннім запаленням легень.

Також в п'ятницю, 2 жовтня, в Харківській міській раді заявили, що загрози життю Геннадія Кернеса немає, а чутки про його нібито смерті, які з'явилися ввечері 1 жовтня в харківських пабліках і соцмережах, - не більше ніж фейк.

Крім того, Ганндій Кернес і Михайло Добкін змагатимуться за крісло мера Харкова на місцевих виборах, які пройдуть 25 котября.

Раніше повідомлялося про те, що в ЗМІ повідомляли, що  евакуювати Геннадія Кернеса в Німеччину прилетів той же літак, на якому перевозили в Навального.

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