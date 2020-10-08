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08 жовтня 2020, четвер, 12:03 6
Медицина 2020-10-08T12:30:01+03:00
Українські Новини
У МОЗ готові створити тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус

У МОЗ готові створити тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус

Елена Новикова
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Тимчасові госпіталі
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що в Україні ситуація не повинна дійти до потреби розміщувати хворих на коронавірусну інфекцію в тимчасових госпіталях.

Про це він повідомив у інтерв'ю "Українському радіо", передають Українські Новини.

"Якщо говорити про розміщення ліжок на стадіонах, звичайно, у нас відпрацьований такий варіант, що нам потрібно і де брати ліжка, в яких містах ми можемо їх робити. Якщо буде така необхідність, то ми, звичайно, готові й до такого розвитку подій. Але мені здається, що не повинно дійти до такої ситуації", - прокоментував міністр.

Однак він підкреслив, що в порівнянні з серединою липня кількість пацієнтів, які одночасно перебувають у лікарнях, збільшилася майже в 5 разів.

Всього до прийому хворих на коронавірусну інфекцію підготовлено близько 37 тис. ліжок.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні-вересні було госпіталізовано 71 611 хворих на коронавірусну інфекцію.

Зі слів Степанова, на ранок 8 жовтня в лікарнях перебувають понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19 і підозрою на нього.

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