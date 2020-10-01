Мер Чернігова Атрошенко заразився коронавірусом

У Чернігові COVID-19 діагностували у міського голови Владислава Атрошенка, Тоді як в Україні знову зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляють Українські Новини, про це мер Чернігова написав на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав мер.

Будь-яких інших подробиць про стан свого здоров'я Атрошенко не повідомив.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Чернігівській області було виявлено 4 127 випадків зараження коронавірусом нового типу. Подолати захворювання на COVID-19 змогли 963 людини, ще 67 - померли.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Чернігівській ОДА розповіли, що майже 120 навчальних закладів області перейшли на дистанційне навчання через випадки COVID-19.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з коронавірусомом.

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