Населення продовжує здавати валюту

У той час як гривня продовжує дешевшати, у вересні населення продало валюти на 135,5 млн доларів більше, ніж купило. Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини. На готівковому валютному ринку у вересні чистий продаж валюти населенням перевищив купівлю. У вересні населення продало 1 483 млн доларів і купило 1 347,5 млн доларів. Всього з початку року населення продало на 1 256,9 млн доларів більше, ніж купило. У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило. Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило на 11,073 млрд доларів. Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило. Фінансисти прогнозують курс гривні в жовтні 28,30- 28,40 UAH \/ USD. Національний банк України очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.