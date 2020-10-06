Населення продовжує здавати валюту

Населення більше здає валюти, ніж купує

Населення більше здає валюти, ніж купує

У той час як гривня продовжує дешевшати, у вересні населення продало валюти на 135,5 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку у вересні чистий продаж валюти населенням перевищив купівлю.

У вересні населення продало 1 483 млн доларів і купило 1 347,5 млн доларів.

Всього з початку року населення продало на 1 256,9 млн доларів більше, ніж купило.

У 2019 році населення продало валюти на 177 млн ​​доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а купило на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Фінансисти прогнозують курс гривні в жовтні 28,30- 28,40 UAH / USD.

Національний банк України очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.

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