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30 вересня 2020, середа, 19:54 7
Транспорт 2020-09-30T21:00:02+03:00
Українські Новини
МАУ закриває представництва в Туркменістані, Узбекистані та Білорусі

МАУ закриває представництва в Туркменістані, Узбекистані та Білорусі

Валерия Драгомирова
МАУ, авіакомпанія, Авіакомпанія МАУ
Літак
Літак

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка скасувала рейси в Єреван, вирішила закрити свої представництва в Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Рішення наглядової ради МАУ від 30 вересня 2020 року про припинення діяльності відокремлених структурних підрозділів МАУ, а саме: представництво ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в Туркменістані, Ашхабад.., представництво ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в республіці Узбекистан, місто Ташкент.., представництво ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в республіці Білорусь, Мінськ", - сказано в ньому.

Зазначається, що закриття пов'язане зі скороченням штату працівників МАУ і зменшенням видатків на представництва.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ дозволила змінювати дату вильоту неодноразово і безкоштовно.

Крім того, МАУ має намір відкрити новий рейс з Києва на єгипетський курорт. Рейси до Марса Алам почнуть виконуватися щосуботи з 3 жовтня по 16 січня 2021 року.

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