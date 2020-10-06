МАУ озвучила суму збитків за 2020 рік

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", яка скоротила 900 співробітників в період карантину, очікує збитків у розмірі 60 млн доларів за підсумками 2020 року.

Про це президент МАУ Євген Дихне повідомив у інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор", передають Українські Новини.

"Я думаю, сума збитків буде на рівні 60 млн доларів", — сказав він.

При цьому Дихне зазначив, що в МАУ не робили коригування бюджету, тому що важко спрогнозувати, чим закінчиться поточний рік.

З його слів, 2019 рік компанія, згідно зі стандартами бухобліку, закінчила з чистим прибутком 1,68 млрд гривень в основному за рахунок курсових різниць.

Також президент МАУ заявив, що до початку карантину один з акціонерів авіакомпанії надавав фінансову допомогу МАУ, що було пов'язано з бізнес-моделлю, яку компанія мала намір реалізувати у 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ має намір вивести з експлуатації 5 літаків до 2021 року.

Також компанія вирішила закрити свої представництва в Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

Раніше Дихне зазначив, що істотне зниження обсягів діяльності авіакомпанії, станом на кінець травня, спричинило вимушене скорочення 900 співробітників компанії.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ довелося скоротити 900 співробітників в період карантину.

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