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29 травня 2020, пʼятниця, 14:33 9
Транспорт 2020-05-29T16:00:03+03:00
Українські Новини
МАУ скоротила 900 співробітників у період карантину

МАУ скоротила 900 співробітників у період карантину

Елена Литвин
Карантин, МАУ, скорочення персоналу, Звільнення працівників
Аеропорт, МАУ.
Аеропорт, МАУ.

Тоді як на сайтах пошуку роботи зріс попит на антикризових фахівців, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила, що у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень та неможливістю вести повноцінну діяльність була змушена скоротити 900 своїх співробітників.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"На превеликий жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - сказано в ньому.

Наголошується, що на даний момент менеджмент компанії вживає всі можливі заходи щодо скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів.

Згідно з повідомленням, цільова модель авіакомпанії – збільшити утилізацію флоту і знизити питомі витрати, зберігши при цьому значний транзитний потенціал.

Як повідомляли Українські Новини, 66,3% опитаних кадровим порталом rabota.ua рітейлерів відзначають погіршення продажів під час карантину, 55,5% припинили набір нових співробітників.

При цьому з початку карантину українці почали масово шукати нову роботу.

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