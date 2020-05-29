МАУ скоротила 900 співробітників у період карантину

Тоді як на сайтах пошуку роботи зріс попит на антикризових фахівців, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила, що у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень та неможливістю вести повноцінну діяльність була змушена скоротити 900 своїх співробітників.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"На превеликий жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - сказано в ньому.

Наголошується, що на даний момент менеджмент компанії вживає всі можливі заходи щодо скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів.

Згідно з повідомленням, цільова модель авіакомпанії – збільшити утилізацію флоту і знизити питомі витрати, зберігши при цьому значний транзитний потенціал.

Як повідомляли Українські Новини, 66,3% опитаних кадровим порталом rabota.ua рітейлерів відзначають погіршення продажів під час карантину, 55,5% припинили набір нових співробітників.

При цьому з початку карантину українці почали масово шукати нову роботу.