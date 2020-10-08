підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 жовтня 2020, четвер, 08:25 5
Суспільство 2020-10-08T08:45:03+03:00
Українські Новини
До завершення карантину 24 дні: які обмеження діють у епідзонах

До завершення карантину 24 дні: які обмеження діють у епідзонах

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу, Адаптивний карантин, зони карантину
Коронавірус.
Коронавірус.

У той час як МОЗ збільшує кількість тестувань на добу шляхом посилення потужності вітчизняних лабораторій, сьогодні почався 211-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 24 дні.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають  пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на  коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 753 до 239 337, кількість померлих від захворювання — на 77 осіб до 4 597.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні Пандемія коронавірусу Адаптивний карантин зони карантину

У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "диста...
Степанов пояснив, чому деякі медпрацівники не отри...
У Київській області 192 випадки Covid-19 за добу, ...
На Харківщині через випадки COVID-19 на карантин з...
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
Конституційний суд свідомо перетворюють на поле політичної боротьби, - експерт 09:15
Рятувальники попередили про сильні дощі та туман. Де чекати негоди 8 жовтня 08:59
Гривня дорожчає. Офіційний курс валют на четвер 08:55
Глава Верховної Ради Разумков святкує день народження сьогодні 08:44
Конституційний суд намагаються заблокувати агенти іноземного впливу, - експерт 08:40
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
Антикорупційний суд заочно засудив суддю в бігах до 9 років в'язниці за отримання 0,5 млн гривень хабаря 17:01
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok