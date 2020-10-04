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04 жовтня 2020, неділя, 11:41 5
Вибори 2020-10-04T11:45:01+03:00
Українські Новини
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак

Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак

Елена Новикова
Місцеві вибори, Андрій Єрмак, Коронавірус, коронавірус в Україні, Місцеві вибори-2020
Андрій Єрмак. Скріншот відео: Офис Президента Украины
Андрій Єрмак. Скріншот відео: Офис Президента Украины

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що питання про перенесення місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня, через ситуацію з коронавірусною інфекцією COVID-19 не обговорюється.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Думаю, немає. По-перше, це не обговорюється, і я навіть не бачу жодних підстав говорити на цю тему", - сказав він.

При цьому Єрмак уточнив, що Україна є демократичною державою, де кожен може говорити все, що хоче.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що хворі коронавірусною інфекцією зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.

Раніше ЦВК затвердив форму і колір бюлетенів на місцевих виборах.

Крім того, 3 жовтня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 4 140 до 226 462 на кількість померлих від захворювання - на 44 людини до 4 397 порівняно з попередньою добою.    

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