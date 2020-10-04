ЦВК затвердила форми протоколів тервиборчкомів про підсумки голосування

У неділю, 4 жовтня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії, де затвердили форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів, а також внесли зміни до складу тервиборчкомів, в той час, як раніше затвердили форму і колір бюлетенів на місцевих виборах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК.

"Комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів (голосування) депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних в місті, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів. Крім того, затверджено Порядок виготовлення, передачі і вимоги до протоколів територіальних і дільничних виборчих комісій", - йдеться в ньому.

Відзначається, що порядок регулює питання виготовлення та вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) за відповідними місцевих виборів і їх передачі відповідним виборчим комісіям.

Крім того, в зв'язку з надходженням уявлень про зміну складу ТВК Комісія внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 № 172.

Як повідомляли Українські Новини, місцеві вибори призначені на 25 жовтня.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що хворі на коронавірусну інфекцію зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.

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