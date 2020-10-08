Гривня дорожчає. Офіційний курс валют на четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 3,99 коп. до 28,3240 UAH\/USD, що встановлюється ним на 8 жовтня. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH \/ USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,4898 1 долар США 28,3240 1 швейцарський франк 30,8927 10 ієн 2,6725 10 російських рублів 3,6277 1 євро 33,3303 Як повідомляли Українські Новини, фінансові експерти дали прогноз курсу до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів жовтня очікується курс 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH\/USD, поки українці продовжують здавати валюту. Крім того, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок. Також курс долара може знову перейти психологічну позначку. Аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.Тим часом курс долара для платіжних карток продовжує рости в ціні.