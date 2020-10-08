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08 жовтня 2020, четвер, 08:55 5
Економіка 2020-10-08T09:08:56+03:00
Українські Новини
Гривня дорожчає. Офіційний курс валют на четвер

Гривня дорожчає. Офіційний курс валют на четвер

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD, що встановлюється ним на 8 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4898
1 долар США 28,3240
1 швейцарський франк 30,8927
10 ієн 2,6725
10 російських рублів 3,6277
1 євро 33,3303

Як повідомляли Українські Новини, фінансові експерти дали прогноз курсу до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів жовтня очікується курс 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD, поки  українці продовжують здавати валюту.

Крім того, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок


Також курс долара може знову перейти психологічну позначкуАналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.

Тим часом курс долара для платіжних карток продовжує рости в ціні

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