Гривня дорожчає. Офіційний курс валют на четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD , що встановлюється ним на 8 жовтня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,4898 1 долар США 28,3240 1 швейцарський франк 30,8927 10 ієн 2,6725 10 російських рублів 3,6277 1 євро 33,3303

Як повідомляли Українські Новини, фінансові експерти дали прогноз курсу до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів жовтня очікується курс 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD, поки українці продовжують здавати валюту.

Крім того, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок.



Також курс долара може знову перейти психологічну позначку. Аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.



Тим часом курс долара для платіжних карток продовжує рости в ціні.

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