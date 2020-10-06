Курс долара для платіжних карток продовжує рости в ціні

У вівторок, 6 жовтня, курс продажу долара для платіжних карт станом на 10:30 підвищився в порівнянні з 5 жовтня на 3,84 коп. до 28,5478 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,37 коп. до 28,2058 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 14,62 коп. до 32,9676 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 13,41 коп. до 33,6130 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,2058 28,5478 32,9676 33,6130 3,52 3,73 Максимальний 28,4000 28,8500 33,3200 34,0000 3,54 3,77 Мінімальний 27,0000 28,4500 31,5000 33,4500 3,49 3,69

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 5 жовтня на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

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