Курс долара трохи впав. Офіційний курс валют у середу

Тоді як українці продовжують здавати валюту , Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7539 1 долар США 28,3639 1 швейцарський франк 31,0497 10 єн 2,6853 10 російських рублів 3,6530 1 євро 33,4822



Як повідомляли Українські Новини, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок.



Також курс долара може знову перейти психологічну позначку. Аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.



Тим часом курс долара для платіжних карток продовжує рости в ціні.









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