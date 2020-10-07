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07 жовтня 2020, середа, 08:29 8
Економіка 2020-10-07T11:00:03+03:00
Українські Новини
Курс долара трохи впав. Офіційний курс валют у середу

Курс долара трохи впав. Офіційний курс валют у середу

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Курс гривні.
Курс гривні.

Тоді як українці продовжують здавати валюту, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,7539
1 долар США 28,3639
1 швейцарський франк 31,0497
10 єн 2,6853
10 російських рублів 3,6530
1 євро 33,4822


Як повідомляли Українські Новини, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок

Також курс долара може знову перейти психологічну позначку. Аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.

Тим часом курс долара для платіжних карток продовжує рости в ціні




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