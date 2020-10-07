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07 жовтня 2020, середа, 16:39 15
Верховна Рада і партії 2020-10-07T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" подала в суд на міськвиборчком Миколаєва через реєстрацію ОПЗЖ, – Ільюк

"Слуга народу" подала в суд на міськвиборчком Миколаєва через реєстрацію ОПЗЖ, – Ільюк

Сергій Паламаренко
Слуга народу, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020, Артем Ільюк, Миколаївський міськвиборчком
Артем Ільюк. Фото: Facebook
Артем Ільюк. Фото: Facebook

Голова Миколаївської міської організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Артем Ільюк повідомив, що партія "Слуга народу" подала в суд на Миколаївську міську виборчу комісію через реєстрацію списку кандидатів у депутати від ОПЗЖ на місцевих виборах.

Про це Ільюк заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він упевнений, що такі дії "Слуги народу" є частиною спланованої кампанія з недопуску на вибори їх головного опонента - ОПЗЖ.

"Партія влади подала в суд на виборчком Миколаєва через реєстрацію кандидатів в депутати від "Опозиційною платформи - За життя". Я в черговий раз звертаю увагу - це цілеспрямована політика боротьби з головним опонентом "слуг" на місцевих виборах. Це не просто моя думка, це факт. Вони вже скасували вибори в громадах Донбасу, де ОПЗЖ користується беззаперечною підтримкою мешканців. Тепер переключилися на Миколаїв", - написав політик.

На його думку, "Слуги народу" бояться втратити владу в Миколаєві, програвши вибори ОПЗЖ, яка останнім часом лідирує в гонці електоральних симпатій.

"Вони вчепилися у владу й бояться її втрачати в конкурентній боротьбі. Тому плюють на закон, на чесні вибори та на виборців. До дня виборів - 18 днів. Але наша міська команда ОПЗЖ ще не почала повноцінної участі в передвиборчій гонці. Ми відбиваємось в судах і воюємо в міськвиборчкомі за головне демократичне право обирати та бути обраними. Можливо, вони думають, що таким чином зможуть нас зламати. Що ми опустимо руки й здамося. Але ми будемо боротися до кінця, так як за нами стоять десятки тисяч людей", - підкреслив Ільюк.

Нагадаємо, 23 вересня Миколаївська міська організація ОПЗЖ висунула Ільюка кандидатом в мери Миколаєва.

Як повідомляли Українські Новини, вибори місцевих органів влади в Україні призначені на 25 жовтня. Вибори відбудуться на всій території України, крім включеного Росією Криму та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

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