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08 августа 2020, суббота, 21:48 223
Выборы 2020-08-08T23:00:01+03:00
Українські Новини
В ЦИК назначили первые "новые" выборы в Украине 25 октября

В ЦИК назначили первые "новые" выборы в Украине 25 октября

Валерия Драгомирова
Выборы, ЦИК, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о проведении местных выборов 25 октября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении ЦИК, передают Українськi Новини.

"8 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав во всех 24 областях Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, решение о проведении выборов было принято на основании Постановления Верховной Рады от 17 июля "О создании и ликвидации районов", распоряжений Кабмина от 12 июня об определении админцентров и утверждении территорий территориальных общин.

Также ЦИК учла информацию о списке городских советов, которую предоставило Министерство развития общин и территорий Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в КИУ считают, что власть не готова к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса. 

Ранее ЦИК исключила требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя. 

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