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23 сентября 2020, среда, 12:11 323 Документ
Выборы 2020-09-23T12:11:01+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ выдвигает в мэры Николаева Артема Ильюка

ОПЗЖ выдвигает в мэры Николаева Артема Ильюка

Татьяна Зотова
Выборы, Николаев, Ильюк, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ
Артем Ильюк. Фото: nikvesti.com
Артем Ильюк. Фото: nikvesti.com

Городская партийная организация "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула Артем Ильюка кандидатом в мэры Николаева. Соответствующее решение было принято на общем собрании "ОПЗЖ" в Николаеве, сообщили в пресс-службе парторганизации, информирует портал nikvesti.com.

Также был утвержден список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета и утверждена программа партии на местные выборы.

- Мои цели очень просты. У меня нет "будок", нет земель и фирм, работающих с бюджетом. Это принципиальная позиция, отличающая меня от многих, кто сегодня заявляет, что хочет быть кандидатом в мэры. Поэтому мне очень легко идти в люди, заходить во дворы и отвечать за свои поступки. Естественно, есть те, кто сегодня хотят любыми способами меня "сбить". Такого давления я не испытывал никогда, даже находясь в парламенте в оппозиции. Но я стойкий парень, я не сверну со своей улицы, это мой родной город, и я буду защищать своих избирателей. Я смету эти "будко-булочные" группы в горсовете, которые совсем не думают о городе. Я буду добиваться качественного ремонта дорог, строительства детских садов, развития медицины, внедрения надбавок для врачей и учителей. Я хочу, чтоб город был безопасным, красивым, уютным и чистым. И сделаю все возможное, в рамках того бюджета, который есть у Николаева. И ни дай Бог кто-то посмеет "засунуть" в бюджет руку, он будет иметь очень бледный вид, - сказал Артем Ильюк.

Напомним, ранее Артем Ильюк высказал позицию, что команда "Оппозиционной платформы - За життя" готова к местным выборам в Николаеве, в которых намерена победить.

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