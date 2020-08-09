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09 августа 2020, воскресенье, 10:14 418
Выборы 2020-08-09T10:14:01+03:00
Українські Новини
В 18 громадах на Донбассе невозможно провести выборы, – ЦИК

В 18 громадах на Донбассе невозможно провести выборы, – ЦИК

Ирина Николенко
Выборы, ЦИК, Донбасс, выборы на Донбассе, Местные выборы, Центральная избирательная комиссия, Местные выборы-2020
Центральная избирательная комиссия. Фото: РБК-Украина
Центральная избирательная комиссия. Фото: РБК-Украина

После того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о проведении местных выборов 25 октября 2020 года, определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. Об этом говорится в сообщении ЦИК, передают Українськi Новини.

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", – говорится в сообщении.

Также в ЦИК добавляют, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

"В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 –Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦИК добавляют, что на территории Новоайдарской поселковой общины Щастинского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Ранее Українські Новини сообщали, в Комитете избирателей Украины считают, что украинская власть не готова к проведению местных выборов 25 октября в условиях эпидемии коронавируса.

Также Центральная избирательная комиссия исключила требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя.

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