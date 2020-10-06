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06 жовтня 2020, вівторок, 10:53 9
Суспільство 2020-10-06T11:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві зафіксували більше 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії

У Києві зафіксували більше 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Київ. Фото: Валерія Назаренко
Київ. Фото: Валерія Назаренко

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 5 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 355 осіб до 25 091, померлих - на 6 до 436.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили 286 хворих. 6 осіб померли. Всього коронавірус забрав життя 436 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 091", - повідомив він.

Захворіли 190 жінок у віці від 18 до 89 років і 9 дівчаток від 3 до 16 років, а також 146 чоловіків у віці від 18 до 84 років і 10 хлопчиків від 1 року до 17 років.

Серед захворілих 10 медиків.

У лікарні столиці 5 жовтня були госпіталізовані 36 пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 282 осіб, всього коронавірус подолали 8 545 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Дарницькому районі - 50, Солом'янському - 47 і Дніпровському - 44 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 жовтня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 286 осіб до 24 736, померлих - на 10 до 430.

Крім того, 5 жовтня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 348 до 234 584, кількість померлих від захворювання - на 90 осіб до 4 520.

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