У Луганській області загасили великий осередок пожежі

Пожежники до вечора вівторка загасили один з найбільших осередків пожежі в Луганській області — поблизу села Смолянинове. Про це повідомляє ДСНС 6 жовтня. "Одне з найбільших вогнищ поблизу села Смолянинове Новоайдарського району Ліквідовано сьогодні, 6 жовтня, близько 17:00 на площі 4 тис. 491 га", — йдеться в повідомленні. У відомстві констатували, що таким чином ліквідовано дев'ять осередків з десяти, одну пожежу локалізована. "Залишається локалізованим вогнище біля села Гаврилівка на площі 150 га", — уточнили в ДСЧС. Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом. Тим часом пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу. У Станично-Луганському районі Луганської області через масштабні пожежі почали детонувати снаряди. Пожежа спостерігається між населеними пунктами Нижньотепле і Артем Президент України Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами з боку бойовиків.