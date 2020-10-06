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06 жовтня 2020, вівторок, 20:52 5
Суспільство 2020-10-06T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області загасили великий осередок пожежі

У Луганській області загасили великий осередок пожежі

Ольга Фандорина
пожежа, дснс, ДСНС України, Гасіння пожежі, Пожежі, пожежі в Луганській області
Пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС

Пожежники до вечора вівторка загасили один з найбільших осередків пожежі в Луганській області — поблизу села Смолянинове. Про це повідомляє  ДСНС 6 жовтня.

"Одне з найбільших вогнищ поблизу села Смолянинове Новоайдарського району Ліквідовано сьогодні, 6 жовтня, близько 17:00 на площі 4 тис. 491 га", — йдеться в повідомленні.

У відомстві констатували, що таким чином ліквідовано дев'ять осередків з десяти, одну пожежу локалізована.

"Залишається локалізованим вогнище біля села Гаврилівка на площі 150 га", — уточнили в ДСЧС.

Раніше  через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом. 

Тим часом пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу.

У Станично-Луганському районі Луганської області  через масштабні пожежі почали детонувати снаряди. Пожежа спостерігається між населеними пунктами Нижньотепле і Артем

Президент України  Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами  з боку бойовиків.

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