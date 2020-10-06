Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області , 2 - локалізувала.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Станом на 7:00 6 жовтня через 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 8 осередків ліквідовано, 2 осередки локалізовані. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га", - сказано в ньому.

Залучена важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ - 2 од., ІМР - 1 од.) і пожежний потяг.

Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області скоєно 97 скидів (320 тонн води).

З початку гасіння пожеж 588 скидів (1 тис. 906 тонн води).

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули в результаті отруєння продуктами горіння, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).

Як повідомляли Українські Новини, масштабні лісові пожежі в Луганській області почалися в середу, 30 вересня.

Раніше 1 жовтня в результаті масштабних пожеж в Луганській області, 116 з яких ліквідували, загинули 11 людей.

Крім того, роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" (Луганська область) відновлено.

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