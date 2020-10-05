Масштабні пожежі в Луганській області: в ДСНС розповіли, де найскладніша ситуація

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують боротися з пожежею на Донбасі, яка виникла 30 вересня та 1 жовтня. ДСНС вже ліквідувала 6 вогнищ пожежі в Луганській області , 1 - локалізувала.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

На території Луганської області триває гасіння пожеж, що виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

"Станом на 9:00 5 жовтня через 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 6 вогнищ ліквідовано, 1 осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації вогнища пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через пожежу, яка виникла на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем випалено більше як 1,4 тис. га лісових насаджень.

Сили і засоби ДСНС зосереджені на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки і газорозподільної станції на околиці с. Олександрівка.

Працює важка інженерна техніку ЗСУ (БАТ).

Притягнуто 717 осіб і 109 одиниць техніки, з них від ДСНС 351 осіб особового складу та 80 одиниць техніки.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, уражена вогнем всіх 7 осередків, становить понад 20 тис. га.

Авіація ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснила 146 скидів (436 тонн води), з початку гасіння пожеж - 491 скидання (1 тис. 586 тонн води).

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини - внаслідок серцевих нападів, у 4 причина загибелі встановлюється.

Постраждало 18 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС). Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, масштабні лісові пожежі в Луганській області почалися в середу, 30 вересня.

Крім того, через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини