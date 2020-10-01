Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків

Масштабні пожежі в Луганській області президент Володимир Зеленський не пов'язує з обстрілами з боку бойовиків. Про це він повідомив під час робочого візиту до Рівненської області, відповідаючи на запитання журналістів, передають Українські Новини. "Я б з пострілами не поєднував питання пожеж", - сказав він. Зеленський зазначив, що це не перші пожежі в Луганській області в нинішньому році і для встановлення їх причин відкрито кримінальне провадження. "Це була провокація або які причини, чому сталися пожежі, я поки не можу сказати. Повинні сказати фахівці, повинні сказати правоохоронці", - сказав він. Він додав, що по всій Україні в цьому році було багато пожеж. При цьому президент запевнив, що Україна вміє справлятися з подібними надзвичайними подіями швидко і без втрат. Як повідомляли Українськi Новини, раніше пресцентр операції Об'єднаних сил заявив, що масштабні пожежі в Луганській області були викликані провокаціями бойовиків із застосуванням трасуючих куль. У свою чергу Офіс президента заявив, що враховує інформацію про провокаційні обстріли, які могли здійснюватися незаконними збройними формуваннями з тимчасово окупованої території і спричинити виникнення частини з цих пожеж в нинішніх погодних умовах. 30 вересня о Луганській області було зафіксовано 146 пожеж.