Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків

Масштабні пожежі в Луганській області п резидент Володимир Зеленський не пов'язує з обстрілами з боку бойовиків.

Про це він повідомив під час робочого візиту до Рівненської області, відповідаючи на запитання журналістів, передають Українські Новини.

"Я б з пострілами не поєднував питання пожеж", - сказав він.

Зеленський зазначив, що це не перші пожежі в Луганській області в нинішньому році і для встановлення їх причин відкрито кримінальне провадження.

"Це була провокація або які причини, чому сталися пожежі, я поки не можу сказати. Повинні сказати фахівці, повинні сказати правоохоронці", - сказав він.

Він додав, що по всій Україні в цьому році було багато пожеж.

При цьому президент запевнив, що Україна вміє справлятися з подібними надзвичайними подіями швидко і без втрат.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше пресцентр операції Об'єднаних сил заявив, що масштабні пожежі в Луганській області були викликані провокаціями бойовиків із застосуванням трасуючих куль.

У свою чергу Офіс президента заявив, що враховує інформацію про провокаційні обстріли, які могли здійснюватися незаконними збройними формуваннями з тимчасово окупованої території і спричинити виникнення частини з цих пожеж в нинішніх погодних умовах.

30 вересня о Луганській області було зафіксовано 146 пожеж.

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