У пожежах в Луганській області загинули вже 11 осіб

Станом на 19:00 четверга, 1 жовтня, в результаті масштабних пожеж в Луганській області, 116 з яких ліквідували, загинули 11 людей. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. 11 людей загинули, 17 постраждали з опіками і отруєнням чадним газом доставили в медустанови для надання першочергової допомоги. "Локалізували й ліквідували 116 пожеж, ще на 30-ти дільницях спалаху працюють підрозділи рятувальників. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 11 тисяч гектарів", - йдеться в повідомленні. Зараз на місці працюють понад 30 слідчо-оперативних груп. Проведено 20 оглядів місць подій в зоні пожеж, допитано 58 осіб - свідків і потерпілих. Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків із застосуванням трасувальних куль. Тим часом в Луганській області, де вирують пожежі, вітер поступово буде вщухати – вже завтра його швидкість впаде до 7-12 м\/сек. 30 вересня о Луганській області було зафіксовано 146 пожеж.