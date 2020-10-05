Пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу

Робота пункту пропуску "Станиця Луганська" (Луганська область) відновлено в той час, як бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "За рішенням командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9:00 ранку, відновлює роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", - сказано в ньому. Відзначається, що КПВВ буде функціонувати по осінньому графіку - щодня з 07:00 до 18:30. Як повідомляли Українськi Новини, робота пункту пропуску "Станиця Луганська" тимчасово було припинено через пожежної небезпеки і відновлювальних робіт. Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти. Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом.