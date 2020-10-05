Пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За рішенням командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9:00 ранку, відновлює роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", - сказано в ньому.

Відзначається, що КПВВ буде функціонувати по осінньому графіку - щодня з 07:00 до 18:30.

Як повідомляли Українськi Новини, робота пункту пропуску "Станиця Луганська" тимчасово було припинено через пожежної небезпеки і відновлювальних робіт.

Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж.

Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом.

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