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06 жовтня 2020, вівторок, 21:00 3 Карта
Суспільство 2020-10-06T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Україну прийшли дощі і сильний вітер. Прогноз погоди

В Україну прийшли дощі і сильний вітер. Прогноз погоди

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час, як  над Україною потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном, у середу, 7 жовтня, за прогнозом погоди  в Києві значний дощ, місцями грози, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+19 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Карпатах невеликий дощ, температура вночі +3...+8 градусів, удень +7...+12 градусів.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Сваляві невеликий дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, значний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, у Сумській області +9...+14 градусів; вдень +15...+20 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, у Вінницькій області значний дощ, в Черкаській та Кіровоградській областях помірний дощ, місцями грози; в Полтавській і Дніпропетровській областях без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, у Полтавській і Дніпропетровській областях +9...+14 градусів; вдень +16...+22 градуси, у Вінницькій області +15...+20 градусів, у Дніпропетровській області +20...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, місцями дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Прогноз погоди. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода з нетривалими періодами морозів. 

Крім того, клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний.

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