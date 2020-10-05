Мощный циклон Brigitte схлестнулся с антициклоном: синоптик предупредила об усилении ветра

В то время как первый октябрьский уик-энд в Украине был теплым, мощный циклон Brigitte охватил значительную часть Европы дождями, сильным ветром и прохладным воздухом. Однако восточный антициклон блокирует доступ осадков в Украину.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, поскольку Украина, как часто - на пересечении атмосферных путей, из-за противостояния циклона и антициклона у нас ожидается порывистый, сильный, порой штормовой ветер восточного направления.

"Дождей в Украине будет мало, только атмосферный фронт хвостом заденет западные области, иногда Винницкую, Житомирскую, Одесскую и Николаевскую области", - сообщила синоптик.

Температура воздуха продолжает быть комфортной - + 19 + 24 градуса.

В Киеве понедельник также будет теплым, дневная температура воздуха будет колебаться около +20 градусов. Дождей не ожидается.

Ближайший дождь в столице вероятный 7 октября, а следующие выходные обещают быть солнечными, маловетреными, с температурой воздуха + 17 + 19 градусов.

"На неделе поподганяйте "хвосты" и запланируйте на 10-11 октября хорошую путешествие или прогулку, если сейчас не успели. Такая роскошная осень проходит быстро, сериалы будем осваивать в ноябре-декабре", - советует Диденко.

Напомним, октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды.

Тем временем, первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре, Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости