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05 октября 2020, понедельник, 08:57 1299 Карта
Жизнь 2020-10-05T08:57:08+03:00
Українські Новини
Мощный циклон Brigitte схлестнулся с антициклоном: синоптик предупредила об усилении ветра

Мощный циклон Brigitte схлестнулся с антициклоном: синоптик предупредила об усилении ветра

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Осень. Фото: Укргидрометцентр/Facebook
Осень. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

В то время как первый октябрьский уик-энд в Украине был теплым, мощный циклон Brigitte охватил значительную часть Европы дождями, сильным ветром и прохладным воздухом. Однако восточный антициклон блокирует доступ осадков в Украину.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, поскольку Украина, как часто - на пересечении атмосферных путей, из-за противостояния циклона и антициклона у нас ожидается порывистый, сильный, порой штормовой ветер восточного направления.

"Дождей в Украине будет мало, только атмосферный фронт хвостом заденет западные области, иногда Винницкую, Житомирскую, Одесскую и Николаевскую области", - сообщила синоптик.

Температура воздуха продолжает быть комфортной - + 19 + 24 градуса.

В Киеве понедельник также будет теплым, дневная температура воздуха будет колебаться около +20 градусов. Дождей не ожидается.

Ближайший дождь в столице вероятный 7 октября, а следующие выходные обещают быть солнечными, маловетреными, с температурой воздуха + 17 + 19 градусов.

"На неделе поподганяйте "хвосты" и запланируйте на 10-11 октября хорошую путешествие или прогулку, если сейчас не успели. Такая роскошная осень проходит быстро, сериалы будем осваивать в ноябре-декабре", - советует Диденко.

Напомним, октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды

Тем временем, первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре, Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. 

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