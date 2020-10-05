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  • "Бабине літо" в грудні і сніг під Новий рік: синоптики прогнозують аномальну погоду взимку
05 жовтня 2020, понеділок, 05:50 5
Життя 2020-10-05T05:50:02+03:00
Українські Новини
"Бабине літо" в грудні і сніг під Новий рік: синоптики прогнозують аномальну погоду взимку

"Бабине літо" в грудні і сніг під Новий рік: синоптики прогнозують аномальну погоду взимку

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Сніг, Довгостроковий прогноз погоди, погода на зиму
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки у той час, як перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні .

Як пише "Обозреватель", також метеорологи, прогнозують збереження тенденцій минулих років: скорочення тривалості зими і навіть можливі крижані дощі.

Зокрема, синоптик Тетяна Адаменко підкреслила, що є ймовірність, що зима буде безсніжною, як і минулого року, але також є ймовірність того, що в зимовий період будуть дощі. На її думку, це не найгірший варіант, оскільки Україна зараз страждає від посухи.

Синоптик Віра Балабух прогнозує, що цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.

У своєму річному прогнозі народний синоптик Володимир Деркач розповів, що в грудні буде плюсова температура як днем, так і вночі, а похолодання - тільки після Дня святого Миколая. Він навіть назвав останню декаду грудня "зимовим жіночому влітку" через очікувану аномально теплої погоди. А ось перед самим Новим роком синоптик чекає невеликі заморозки і сніг.

Погода в грудні від народного синоптика. Колаж: СьогодніПогода в грудні від народного синоптика. Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний.

Раніше синоптики дали прогноз на всю осінь - прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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