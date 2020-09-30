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30 вересня 2020, середа, 05:25 4
Життя 2020-09-30T05:25:01+03:00
Українські Новини
Клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний, - експерт

Клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний, - експерт

Анна Рудык
Погода, погода в Україні, глобальне потепління, зміна клімату
Потепління. Фото: pixabay
Потепління. Фото: pixabay

Кксперти прогнозують зникнення до половини рослин до 2050 року через високу швидкість підвищення температури в світі в той час, як вже в 2020 році синоптики прогнозують бабине літо в листопаді. Про це розповіла начальниця відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяна Адаменко, пише Latifundist.com.

Так, вона зазначила, що рослини і тварини не встигнуть пристосуватися в зв'язку з дуже швидким підвищенням температури. 

"Клімат України змінюється швидше, ніж глобальний. Середньосвітове підвищення температури за постіндустріальний період сьогодні на планеті становить 1,1°C, в Україні - майже 1,5 ° C, а за останнє десятиліття - майже 2°C. Норма середньорічної температури в Україні всього 7,8°C, але за останнє десятиліття температура склала 9,6 ° C, а в 2019 році підвищилася середньорічна норма до 10,3°C в середньому по Україні, тоді як 30 років тому такі температури були характерні тільки для південних областей. тобто вся Україна стала південними областями, тоді як південні області стали ще тепліше ", - пояснила Тетяна Адаменко.

На її думку, при потеплінні на 2-4 ° C буде не доцільно вирощувати пшеницю в Індії, а кукурудзу - в Штатах. Через підвищення посушливості можуть скоротитися площі пшениці і кукурудзи в світі.

Як повідомляли Українські Новини, теплий вересень змінить аномально холодний жовтень.

Також в Карпатах очікуються сильні дощі, в результаті яких рівень води в річках може піднятися до 1,5 метра.

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