Коли в Україну прийдуть морози і піде сніг: прогноз на жовтень

Вересень, який був по-літньому спекотним, в кінці став схожим на холодну мокру осінь. той час, як клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний . Жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди у Загалом почнеться він тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами.

Як пише "Сегодня", за розрахунками Леоніда Горбаня, жовтень почнеться "по-вересневому", з бабиного літа. Його не зіпсують навіть невеликі дощі, які 3-4 жовтня можливі в окремих областях, перш за все на заході України. Але вже 4-го потеплішає до + 16-18 градусів вдень, це на 8-10 градусів вище, ніж в останні дні вересня, на півдні навіть вище, до +20.

Запасів тепла вистачить ненадовго, до 10 жовтня, і на Покрову (14 жовтня) буде зовсім прохолодно, вдень нижче 10 градусів тепла. На свято можливі сильні дощі, місцями до 7 мм опадів. Дощі за 3-4 дні поступово послабшають, але і температура знизиться до середньодобової в межах 3-5 градусів тепла. Тобто вночі при проясненнях можливі навіть заморозки, перш за все в північних регіонах.

Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі. Вони принесуть нам холод, а 29-31 жовтня очікуються навіть нічні морози до -3-5 градусів. В окремих регіонах, перш за все на півночі і сході країни, можливі дощі зі снігом і невеликий мокрий сніг.

"Наприкінці жовтня можуть бути заморозки, але на початку місяця після невеликих дощів чекаємо 10 днів нежаркій, але сухий і приємною погоди", - узагальнив свій прогноз Леонід Горбань.

Укргідрометцентр: Не виключені температурні сюрпризи

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що на більшій частині України в другій і третій декадах жовтня проходить перехід середньої добової температури через + 8 градусів у бік зниження. Лише в південній частині країни і на Закарпатті похолодає нижче +8 градусів тільки в першій декаді листопада. Нинішній жовтень не стане винятком.

"Середня місячна температура в жовтні і в цьому році передбачається 7-12 градусів тепла, в горах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм, що також в межах середніх багаторічних значень", - підсумував Микола Кульбіда.

Але не виключені і погодні, перш за все, температурні, сюрпризи. Тим більше, що, за інформацією Укргідрометцентру, в попередні роки в жовтні були зафіксовані аномальні відхилення від середніх температур.

Абсолютний максимум температури повітря в жовтні, зафіксований за більш ніж столітню історію спостережень, становить 35 градусів тепла, в гірських районах - 24 градуси тепла. Абсолютний зафіксований мінімум температури повітря становить 16 градусів морозу в північних, центральних і східних областях, в Карпатах - 24 градуси морозу. І враховуючи, що кліматологи в останні кілька років говорять, що погода стала нестабільною, з'явився навіть термін "температурні гойдалки", то сюрпризи в жовтні цілком можливі.

Погода в жовтні. Прогноз від народного синоптика. Колаж: Сегодня.

Погодні сайти: заморозки не буде

Погодні сайти "бачать" жовтень більше дощовим, ніж сухим. Узагальнений прогноз погодних сайтів виглядає так.

З 1 по 5 жовтня в Україні очікується бабине літо з денними температурами +20 градусів, а в південних регіонах і вище, вночі + 11-13 градусів. Потім зарядять дощі, вони будуть невеликими, але частими, тому парасольку краще носити з собою кожен день. Лише 7-8 жовтня можливе невелике прояснення. Температура поступово знизиться до +12 градусів вдень і до +6 градусів вночі. Опади при цьому не відступлять: аж до 25 жовтня буде регулярно дощитиме. До кінця жовтня ще похолодає, до +5 і нижче, так що без теплої куртки і осіннього взуття поза домом буде некомфортно. Але ні заморозків, ні дощів зі снігом погодні сайти нам не обіцяють.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю дуже - прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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