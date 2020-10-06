Єгипет на півроку скасував візовий збір для туристів

В той час, як МАУ планувала відкрити новий рейс з Києва на єгипетський курорт з 3 жовтня, Єгипет скасував сплату туристами візового збору з 1 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року .

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Єгипті в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За рішенням єгипетського уряду, всі туристи, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від сплати візового збору з 1 листопада 2020 по 30 квітня 2021 року", - сказано в ньому.

Також повідомляється, що вимога про обов'язкову наявність у туристів негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до прибуття в Єгипет залишається без змін.

Разом з тим наголошується, що є можливість здачі такого тесту по прибуттю в низку курортних міст.

Як повідомляли Українськi Новини, Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України.

Раніше повідомлялося про те, що МОЗ відніс Єгипет до країн "зеленої зони".

Крім того, Румунія ввела двотижневий карантин і обов'язкові ПЛР-тести для приїжджих з України.

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