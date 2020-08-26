Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України

Єгипет, який з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус, уточнив нові правила в'їзду в країну. Всі без винятку громадяни у віці від 6 років, включаючи громадян Єгипту, які будуть перетинати єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття. Про це йдеться в повідомленні Посольства України на сторінці у Facebook. Згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Єгипту, сертифікат повинен відповідати наступним вимогам: містити точну дату і час складання тесту; повинен бути виданий офіційно зареєстрованою лабораторією і утримувати її друк; не повинен мати жодних виправлень, підтирання або поправок; повинна бути вказана інформація про вид проведеного тесту - це має бути обов'язково RT-PCR. Ця вимога стосується як громадян Єгипту, так і іноземців, у тому числі членів екіпажів морських і повітряних суден. "Громадяни, у яких буде відсутній необхідний сертифікат, не будуть допущені до перетину державного кордону АРЄ до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ і без обов'язкової здачі ПЛР-тесту в певній МОЗ АРЄ лабораторії", - попередили в посольстве. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям. Крім того, як українцям перетнути кордон Туреччини в умовах карантину.