Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України

Єгипет, який з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус, уточнив нові правила в'їзду в країну. Всі без винятку громадяни у віці від 6 років, включаючи громадян Єгипту, які будуть перетинати єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України на сторінці у Facebook.

Згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Єгипту, сертифікат повинен відповідати наступним вимогам:

містити точну дату і час складання тесту;

повинен бути виданий офіційно зареєстрованою лабораторією і утримувати її друк;

не повинен мати жодних виправлень, підтирання або поправок;

повинна бути вказана інформація про вид проведеного тесту - це має бути обов'язково RT-PCR.

Ця вимога стосується як громадян Єгипту, так і іноземців, у тому числі членів екіпажів морських і повітряних суден.

"Громадяни, у яких буде відсутній необхідний сертифікат, не будуть допущені до перетину державного кордону АРЄ до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ і без обов'язкової здачі ПЛР-тесту в певній МОЗ АРЄ лабораторії", - попередили в посольстве.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям.

Крім того, як українцям перетнути кордон Туреччини в умовах карантину.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини