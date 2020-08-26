підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 серпня 2020, середа, 21:07 10
Суспільство 2020-08-26T22:30:02+03:00
Українські Новини
Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України

Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України

Валерия Драгомирова
Туризм, Єгипет, Тест на коронавірус, правила виїзду за кордон
Єгипет. Фото: pixabay
Єгипет. Фото: pixabay

Єгипет, який з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус, уточнив нові правила в'їзду в країну. Всі без винятку громадяни у віці від 6 років, включаючи громадян Єгипту, які будуть перетинати єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України на сторінці у Facebook.

Згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Єгипту, сертифікат повинен відповідати наступним вимогам:

  • містити точну дату і час складання тесту;
  • повинен бути виданий офіційно зареєстрованою лабораторією і утримувати її друк;
  • не повинен мати жодних виправлень, підтирання або поправок;
  • повинна бути вказана інформація про вид проведеного тесту - це має бути обов'язково RT-PCR.

Ця вимога стосується як громадян Єгипту, так і іноземців, у тому числі членів екіпажів морських і повітряних суден.

"Громадяни, у яких буде відсутній необхідний сертифікат, не будуть допущені до перетину державного кордону АРЄ до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ і без обов'язкової здачі ПЛР-тесту в певній МОЗ АРЄ лабораторії", - попередили в посольстве.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям.

Крім того, як українцям перетнути кордон Туреччини в умовах карантину.

Більше новин про: Туризм Єгипет Тест на коронавірус правила виїзду за кордон

Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом...
Туреччина змінила правила в'їзду туристів і провез...
МОЗ хоче до середини вересня збільшити кількість П...
Болгарія поповнила список країн "червоної зони"...
МОЗ назвало обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти
Новини
За місяць перемир'я на Донбасі не застосовували важке озброєння: штаб ООС підвів підсумки 22:24
Полковника СБУ підозрюють у поширенні таємних телефонних розмов 22:04
Прямі авіаперельоти між Хорватією та Україною можуть поновитися в жовтні, - посол 21:45
Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України 21:07
Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз 21:01
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
При параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів, — Олег Козачук 15:17
більше новин
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Кабмін підвищив посадові оклади бюджетників з вересня 14:40
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Олександр Положинський. Фото: volynnews.com
Екс-лідер групи "Тартак" Положинський відмовився від ордена від Зеленського 23:00
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
більше новин
Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям. Кого не торкнеться обмеження
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok