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05 жовтня 2020, понеділок, 13:35 12
Медицина 2020-10-05T15:30:02+03:00
Українські Новини
МОЗ оновив список країн "червоної зони"

МОЗ оновив список країн "червоної зони"

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, країни червоної зони
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Міністерство охорони здоров'я станом на 2 жовтня віднесло 43 країни до країн "червоної зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19, водночас станом на 25 вересня Міністерство охорони здоров'я віднесло 50 країн до країн "червоної зони" з поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

При цьому щодо 15 держав, які потрапили в "червону зону", немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесено відкриті для українських туристів США, Мальдівські та Багамські острови, Ірак, Бразилія, Чорногорія, а також закриті для українських туристів Іспанія, Франція, Чехія, Ізраїль.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Об'єднані Арабські Емірати, Албанія, Вірменія, Велика Британія, Сербія, Північна Македонія, Ірландія, Іран, Туреччина, Єгипет, Казахстан, Словенія, Білорусь, Сейшельські острови, Коморські острови, Кенія, Мексика, а також закриті для українських туристів Росія, Італія, Канада, Грузія, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр і Туніс.

В Україні показник захворюваності за останніх 14 днів на 100 тис. населення становить 126,5.

Як повідомляли Українськi Новини,  Кабінет Міністрів дозволив в період карантину в'їзд в Україну  спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Також Степанов упевнений, що на цьому тижні захворюваність коронавірусів перевищить 5 тис. випадків на добу.

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