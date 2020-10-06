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  • Румунія ввела двотижневий карантин і обов'язкові ПЛР-тести для приїжджих з України
06 жовтня 2020, вівторок, 12:54 6
Політика 2020-10-06T13:30:03+03:00
Українські Новини
Румунія ввела двотижневий карантин і обов'язкові ПЛР-тести для приїжджих з України

Румунія ввела двотижневий карантин і обов'язкові ПЛР-тести для приїжджих з України

Кира Молчанова
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Румунія. Фото: Pixabay
Румунія. Фото: Pixabay

Після того, як ситуація з епідемією коронавірусу в Україні погіршилася, деякі держави стали розглядати країну як територію з високим рисом захворіти COVID-19. У зв'язку з цим Румунія ввела обов'язкову вимогу надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус для мандрівників, які приїжджають з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

У повідомленні говориться, що люди, які приїжджають до Румунії на термін до трьох днів з країн з високим ризиком захворіти на коронавірус, можуть в'їхати в країну тільки після негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до поїздки.

Якщо потрібно в'їхати на більш тривалий термін, то доведеться пройти обсервацію. Є чи ні при цьому тест - ролі не грає.

Такий тест можна буде здати на восьмий день карантину, і якщо такий тест негативний, карантин можна буде закінчити на десятий день.

Рішення набирає чинності з 7 жовтня. У список увійшли понад 50 країн, крім України ризиковими вважаються також США, Франція, Великобританія, Іспанія, Молдова, Угорщина, Грузія.

Як повідомляли Українські Новини, уряд Румунії прийняв рішення продовжити дію режиму надзвичайного стану – з 15 вересня продовжили дію режиму НС ще на 30 діб.

Раніше, 27 вересня, в Румунії людина, яка понад тиждень тому померла від COVID-19, здобула перемогу на місцевих виборах.

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