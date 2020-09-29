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29 вересня 2020, вівторок, 15:54 5
Суспільство 2020-09-29T17:30:03+03:00
Українські Новини
МАУ має намір відкрити новий рейс з Києва на єгипетський курорт з 3 жовтня

МАУ має намір відкрити новий рейс з Києва на єгипетський курорт з 3 жовтня

Александр Савич
МАУ, тури в Єгипет, рейси в Єгипет
МАУ
МАУ

В той час як авіакомпанія скасувала рейси в Єреван в зв'язку з ескалацією вірмено-азербайджанського конфлікту, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" має намір відкрити новий рейс з Києва в Марса Алам (Єгипет) з 3 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Міжнародні Авіалінії України" раді повідомити про можливість відвідати європейський курорт Єгипту - Марса Алам. Це новий для українців курортний напрямок, яке славиться своїм кайтсерфінгом, кораловими рифами і багатою морською фауною", - сказано в ньому.

Зазначається, що рейси почнуть виконуватися щосуботи з 3 жовтня по 16 січня 2021 року.

Виліт з Києва запланований о 10:00, прибуття в аеропорт Марса Алам о 13:10, тому - о 14:10, прибуття до Києва о 19:30.

Авіакомпанія буде здійснювати даний рейс у співпраці з туристичним оператором "Феєрія Мандрів".

Як повідомляли Українські Новини, МАУ дозволила змінювати дату вильоту неодноразово і безкоштовно.

Також у вересні авіакомпанії МАУ скасувала рейси в 12 міст.

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