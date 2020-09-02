Кому в Україні роблять безкоштовні ПЛР-тести на коронавірус: пояснення МОЗ

Безкоштовне тестування на коронавірус методом ПЛР в Україні роблять пацієнтам з ознаками коронавірусної хвороби і людям з пневмонією в той час, як в Україні нові коронавірусні антирекорди зі смертності та захворюваності. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на час трансляції в Facebook. "Стандартне надання медичної допомоги, яке затверджено наказом МОЗ, визначено такими групами. Перше, це пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби. Друге, це пацієнти з пневмоніями, які знаходяться в стаціонарах і чекають лабораторної діагностики. Особи, з підтвердженим випадком", - сказав Ляшко. За його словами, на сьогодні тестування методом ПЛР в Україні проводять 104 вірусологічні лабораторії. Як повідомляли Українськi Новини, антирекорд із захворюваності також зафіксовано і в Києві – 2 вересня в столиці коронавірусом заразилися 332 людини. Крім того, адаптивний карантин передбачає віднесення регіонів країни до певної зони епідемічної небезпеки. Тим часом в Україні вже 175-й день карантину – які обмеження діють в різних зонах.