Кому в Україні роблять безкоштовні ПЛР-тести на коронавірус: пояснення МОЗ

Безкоштовне тестування на коронавірус методом ПЛР в Україні роблять пацієнтам з ознаками коронавірусної хвороби і людям з пневмонією в той час, як в Україні нові коронавірусні антирекорди зі смертності та захворюваності . Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на час трансляції в Facebook.

"Стандартне надання медичної допомоги, яке затверджено наказом МОЗ, визначено такими групами. Перше, це пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби. Друге, це пацієнти з пневмоніями, які знаходяться в стаціонарах і чекають лабораторної діагностики. Особи, з підтвердженим випадком", - сказав Ляшко.

За його словами, на сьогодні тестування методом ПЛР в Україні проводять 104 вірусологічні лабораторії.

Як повідомляли Українськi Новини, антирекорд із захворюваності також зафіксовано і в Києві – 2 вересня в столиці коронавірусом заразилися 332 людини.

Крім того, адаптивний карантин передбачає віднесення регіонів країни до певної зони епідемічної небезпеки.

Тим часом в Україні вже 175-й день карантину – які обмеження діють в різних зонах.

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