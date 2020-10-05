У Києві пройти ПЛР-тест на коронавірус можна буде за 990 гривень

у той час, як глава МОЗ Степанов заявив, що тести на коронавірус в приватних лабораторіях коштують вдвічі дорожче . Найбільша в Україні мережа лабораторій "Сінево" інвестувала 300 тис. євро у відкриття спеціалізованого COVID-центру для проведення комплексу досліджень на COVID-19

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, COVID-центр включає високотехнологічну лабораторію для виконання тестів на COVID-19 методом ПЛР, а також спеціально обладнане відділення для обслуговування клієнтів і здійснення забору матеріалу для досліджень на COVID-19.

"Епідемія COVID-19 набирає обертів, і потреби в масовому тестуванні населення зростають з кожним днем. Лабораторія для проведення ПЛР-досліджень має відповідати великій кількості вимог. З огляду на це і очікувані масштаби тестування, ми прийняли рішення про відкриття спеціалізованого COVID-центру з окремою лабораторією, яка буде спеціалізуватися винятково на ПЛР-тестуванні до COVID-19. Потужності лабораторії дозволять виконувати тестування на COVID-19 не тисячами, а сотнями тисяч на місяць, що дозволить істотно поліпшити ситуацію з тестуванням в країні", - прокоментував директор з розвитку "Сінево" Микола Бутенко.

За словами Бутенко, ПЛР-тестування на COVID-19 буде виконуватися на реагентах компанії BAG Diagnostics (Німеччина), при цьому тест-системи пройшли клінічні дослідження і мають акредитацію ЄС, аналогічні реагенти для тестування населення використовують провідні лабораторії Європи.

Також з листопада "Сінево" планує запуск тестування ще на автоматичному обладнанні та реагентах компанії Abbott (США), яка вважається одним з топових виробників обладнання та реагентів в області лабораторної діагностики в світі.

На першому етапі роботи COVID-центру потужності лабораторії складають 30 тис. ПЛР-тестів на місяць, а після запуску роботи на обладнанні компанії Abbott (США) пропускні спроможності лабораторії збільшаться до 100 тис. ПЛР-тестів на місяць.

"Згідно з міжнародними стандартами, лабораторія COVID-центру розділена на кілька окремих зон, в яких виконуються послідовні етапи ПЛР-дослідження. Таке дотримання правил зонування ПЛР-лабораторії зводить до мінімуму можливість поширення частинок вірусу в приміщенні лабораторії і істотно знижує ризик отримання хибних результатів тестування", - додав Бутенко.

Згідно з повідомленням, лабораторія COVID-центру та інші лабораторії "Синево", що виконують тестування на COVID-19 методом ІФА, оснащені обладнанням провідних міжнародних виробників медичного обладнання - Abbott, Bio-Rad, Euroimmun і інші.

Термін виконання ПЛР-дослідження становитиме близько 24 годин, вартість ПЛР-тестів становить 990 гривень.

"Лабораторія" Синево "пройшла міжнародну сертифікацію ISO 15189 та є акредитованою для участі в програмі "Дій вдома". Отже, негативні результати ПЛР-досліджень на COVID-19, виконані в лабораторії "Сінево", можуть використовуватися як дозвіл для перетину кордону, а також для припинення самоізоляції.

Відділення для обслуговування клієнтів COVID-центру буде працювати цілодобово і без вихідних. Додатковою перевагою центру є наявність на території спеціально виділеної зони для паркування, де в разі необхідності може проводитися забір біоматеріалу у пацієнтів безпосередньо в каретах швидкої допомоги", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні "Сінево" почала тестування населення на імунітет до коронавірусу.

"Сінево" входить до шведського медичний холдинг Medicover.

Мережа компанії налічує більше як 290 лабораторних центрів, які працюють в 125 містах України, а також 7 лабораторій, в яких виконується понад 1,5 тис. Видів тестів.

Тим часом, лабораторія МОЗ в Києві припинила тестувати на COVID-19 приватних осіб.

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