МОЗ за добу в 13 разів збільшив кількість ІФА-тестів на антитіла до коронавірусу

Минулої доби, 5 жовтня, було проведено 25 126 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 60,6% більше в порівнянні з попередньою добою , і 19 851 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 12,9 раза більше в порівнянні з 4 жовтня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 44 977 тестувань, з них 25 126 методом ПЛР, а також 19 851 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 423 031 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 6 жовтня надійшло 4 665 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 301 761 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня було проведено 15 646 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 19,4% менше в порівнянні з попередньою добою, і 1 534 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 4,1 раза менше в порівнянні з 3 жовтня.

Також у разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати введення додаткових обмежень в Україні.

Тим часом 6 жовтня почався 209-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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