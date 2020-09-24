У державних і комунальних лабораторіях проводиться 80% тестів ПЛР на коронавірус, - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що 80% досліджень методом ПЛР проводяться в державних і комунальних лабораторіях у той час, як 23 вересня було зроблено 26,8 тис. тестів на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це він повідомив в інтерв'ю радіо "НВ" в середу, передають Українські Новини.

Ляшко заявив, що щодня проводиться 25-30 тис. тестів методом ПЛР, на вихідні числа проведених досліджень менше.

"80% проводиться в державних і комунальних закладах безкоштовно для пацієнта", - сказав він.

За словами Ляшка, пріоритетне право на безкоштовне тестування мають пацієнти з симптомами гострого респіраторного захворювання, пневмоніями, а також особи, які знаходяться на самоізоляції з симптоми ГРЗ.

Заступник міністра зазначив, що затримка з внесенням виявлених випадків коронавірусної інфекції в статистику становить в середньому 2-3 дні і залежить від місця знаходження пацієнта (в великих містах результати аналізу отримують швидше, ніж в районних центрах і селах) і від кількості зразків, які обробляє лабораторія.

В цілому він охарактеризував динаміку поширення захворювання як тривожну, але не критичну.

Також Ляшко повідомив, що зайнятість ліжок, відведених під прийом хворих на коронавірус, в середньому по Україні наближається до 50%.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 вересня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 372 до 188 106, кількість померлих від захворювання - на 52 людини до 3 757.

Крім того, у Києві за ту ж добу було виявлено 330 хворих на коронавірус осіб до 20 665, померлих - 3 до 333.

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