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  • Зеленський вивів гендиректора "Укрпошти" Смілянського з наглядової ради "Укроборонпрому"
06 жовтня 2020, вівторок, 14:24 5
Політика 2020-10-06T15:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський вивів гендиректора "Укрпошти" Смілянського з наглядової ради "Укроборонпрому"

Зеленський вивів гендиректора "Укрпошти" Смілянського з наглядової ради "Укроборонпрому"

Надежда Комендантова
Айварас Абромавичус, Укрпошта, Володимир Зеленський
Ігор Смілянський.
Ігор Смілянський.

Президент Володимир Зеленський після звільнення Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому", вивів генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського з наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі №424 від 6 жовтня, передають Українські Новини.

"Припинити повноваження члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" І. Смілянського ", - сказано в ньому.

14 серпня Смілянський написав на Зеленського заяву про звільнення з наглядової ради через підписання "Укрпоштою" нової інвестиційної угоди, яку не можна проводити з особами, залученими в оборонну галузь.

Він є гендиректором "Укрпошти" з липня 2016 року, а в наглядовій раді "Укроборонпрому" пропрацював з жовтня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Айварас Абромавичуса з посади генерального директора "Укроборонпрому" і призначив виконавцем обов'язки Ігоря Фоменка.

Раніше Абромавічус виступав за повернення гігантських зарплат членам наглядової ради держкомпаній.

Тим часом Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливі зловживання й одержання неправомірної вигоди генеральним директором акціонерного товариства "Укрпошта" Ігорем Смілянським, який отримує зарплату у два рази більше, ніж президент США.

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