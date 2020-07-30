Абромавічус просить повернути гігантські зарплати членам наглядових рад держкомпаній

У той час, як міністр юстиції нарахував собі премій на 12 окладів, генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус просить Президента Володимира Зеленського розв'язати проблему з введенням обмеження заробітних плат керівників та членів наглядових рад державних підприємств у 47 тис. на місяць на період карантину.

Про це він повідомив під час круглого столу в Київській школі економіки, передають Українські Новини.

"Щодо зарплат особисто передав Президенту два листи: один — від голів наглядових рад всіх держкомпаній, і одне — особисто від мене, що страждають 36 керівників дуже важливих держкомпаній через ці обмеження", - повідомив Абромавічус.

За його словами, у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів у Раді на цю мить, інші механізми для того, щоб збільшити зарплату керівників та членів наглядових рад держпідприємств будуть запропоновані у вересні.

Також він зазначив, що зараз проблеми корпоративного управління не є пріоритетними на політичному рівні; при цьому говорити про повну відсутність підтримки реформи корпоративного управління поки не варто.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить можливості припинення карантину і збільшення заробітної плати керівникам та членам наглядових рад державних підприємств.

У вересні 2018 - квітні 2020 року середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Шевки Аджунера склала 661,667 тис. гривень. А член наглядової ради Сергій Лещенко у січні-квітні 2020 отримав 1,47 млн гривень зарплати, тобто її середньомісячний розмір - понад 350 тис. гривень.

Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що в грудні отримав зарплату понад 1 мільйон гривень. Тобто більше, ніж у Дональда Трампа.

У 2018 році голова правління НАКу Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).