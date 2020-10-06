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06 жовтня 2020, вівторок, 12:36 6
Політика 2020-10-06T13:01:08+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Валерия Драгомирова
Айварас Абромавичус, Укроборонпром, Президент України, Володимир Зеленський
Айварас Абромавичус. Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius
Айварас Абромавичус. Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса і призначив виконуючим обов'язки Ігоря Фоменка.

Про це йдеться в указах №422 і №423 від 6 жовтня, передають Українські Новини.

Причини звільнення документі не вказані. Абромавичус пропрацював на посаді з вересня 2019 року.

В кінці липня він заявив про можливість відходу, мотивуючи тим, що йшов на посаду на 2-3 місяці.

Також він попросив Зеленського розв'язати проблему з введенням обмеженням заробітних плат керівникам і членам спостережних рад державних підприємств в 47 тис. на місяць на період карантину.

На зустрічі із Зеленським у серпні він запропонував йому кандидатуру свого наступника, але публічно не озвучив її.

У вересні Абромавичус подав заяву про звільнення.

За даними депутата Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослава Залізняка, влада намагалася без будь-яких обговорень призначити гендиректором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який обіймає посаду завідувача відділення безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі Президента.

Звільнивши Абромавичуса, Зеленський призначив в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Фоменка - заступника гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.

Раніше Фоменко займав керівні посади на Луганському патронному заводі, в холдингової компанії АвтоКрАЗ, Corum Group і ICDI Group.

Як повідомляли Українські Новини,  2019 підприємства державного концерну "Укроборонпром" виконали державне оборонне замовлення на 98%.

Раніше Абромавичус просив президента Володимира Зеленського розв'язати проблему з введенням обмеження заробітних плат керівників та членів наглядових рад державних підприємств у 47 тис. на місяць на період карантину.

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