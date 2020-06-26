Проти гендиректора "Укрпошти" Смілянського відкрили справу

Національне антикорупційне бюро почало розслідувати можливі зловживання і одержання неправомірної вигоди генеральним директором акціонерного товариства "Укрпошта" Ігорем Смілянським, в той час, як "Укрпошта" похвалилася прибутком, який отримала у вигляді дотації з держбюджету.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу відкрито за рішенням Вищого антикорупційного суду, який зобов'язав відкрити справу.

"НАБУ виконало рішення суду, відповідні дані внесено до ЄРДР", - йдеться у відповіді.

Відповідь на запит

Як повідомляли Українські Новини, у травні в НАБУ звернувся заявник і просив почати розслідування відносно посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) і керівництва АТ "Укрпошта" за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

У заяві були викладені обставини про безпідставне підвищення тарифів на міжнародні поштові відправлення, яке здійснено НКРЗІ за зверненням Акціонерного товариства "Укрпошта", обґрунтовуючи це підвищенням собівартості зазначених послуг.

Заявник зазначає, що вигодонабувачем можливого незаконного отримання АТ "Укрпошта" грошових коштів шляхом підвищення поштових тарифів є керівництво АТ "Укрпошта" в особі генерального директора та заступників генерального директора.

НАБУ відмовився відкрити справу, але суд зобов'язав бюро почати розслідування.

Тим часом, Смілянський отримував зарплату вдвічі більшу, ніж президент США.