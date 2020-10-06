У Харкові відбулася церемонія прощання із загиблими в катастрофі Ан-26

В Харкові у вівторок, 6 жовтня, за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія прощання із загиблими біля Чугуєва (Харківська область) в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил. Церемонія проходила на площі Свободи, передають Українські Новини. [галерея-6161] Літак розбився 25 вересня, здійснюючи посадку на аеродромі військової частини під час планових навчальних польотів. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів Харківського військового училища і 7 офіцерів-членів екіпажу). 25 з них загинули під час аварії, 2 були госпіталізовані. 26 вересня один з курсантів помер в лікарні. 1 вижив перебуває в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості. Як повідомляли Українськi Новини, за 7 днів розслідування Держбюро розслідувань допитало 60 свідків у справі про катастрофу військового літака АН-26 в Харківській області. Також 30 вересня стало відомо, що розшифровані "чорні ящики" літака, що впав АН-26. Крім того, в ЗСУ вважають версію теракту найменш вірогідною. Раніше повідомлялося про те, що загиблий штурман перед катастрофою листувався з 7-річною донькою.