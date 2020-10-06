У Харкові відбулася церемонія прощання із загиблими в катастрофі Ан-26

В Харкові у вівторок, 6 жовтня, за участю президента Володимира Зеленського відбулася ц еремонія прощання із загиблими біля Чугуєва (Харківська область) в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил .

Церемонія проходила на площі Свободи, передають Українські Новини.

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Літак розбився 25 вересня, здійснюючи посадку на аеродромі військової частини під час планових навчальних польотів.

На борту перебували 27 осіб (20 курсантів Харківського військового училища і 7 офіцерів-членів екіпажу).

25 з них загинули під час аварії, 2 були госпіталізовані.

26 вересня один з курсантів помер в лікарні.

1 вижив перебуває в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляли Українськi Новини, за 7 днів розслідування Держбюро розслідувань допитало 60 свідків у справі про катастрофу військового літака АН-26 в Харківській області.

Також 30 вересня стало відомо, що розшифровані "чорні ящики" літака, що впав АН-26.

Крім того, в ЗСУ вважають версію теракту найменш вірогідною.

Раніше повідомлялося про те, що загиблий штурман перед катастрофою листувався з 7-річною донькою.

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