Крах Ан-26 під Харковом. У ВСУ вважають версію теракту найменш вірогідною

Слідство відновило картину краху військово-транспортного літака Ан-26, який сталася під Харковом 25 вересня, і вважає, що версія теракту є найменш вірогідною. Про це розповів в ефірі каналу "Украина 24" спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Версія теракту повинна мати місце, але вона найменш, напевно, імовірна, оскільки вже зібрано достатньо матеріалу. Ми повинні дочекатися офіційної версії. Як представник командування Повітряних сил я не можу говорити про результати. Але щойно ми помістили візуалізацію схеми військового аеродрому, як сталася ця ситуація, на якій відстані були літаки (Ан-26 і ще один літак, який в той момент заходив на посадку) один від одного", - сказав він.

Юрій Ігнат також розповів, чи розглядається слідчими взаємодія двох літаків і диспетчера.

"Це один з елементів. Про це заговорили після заяв окремих доповідачів, які почали робити деякі припущення, хоча вони є членами комісії. Там навіть було не два літака, а ще були два вертольоти на території аеродрому, і керівник польотів на командно-диспетчерському пункті прийняв правильні рішення і зробив все для того ... Керівник польотів не міг по всім документам вчинити інакше", - додав спікер.

За його словами, керівник польотів дозволив сісти першому літаку і відразу направив другий літак, на якому були визначені проблеми, на смугу.

"І ті два вертольоти теж звільнили місце, щоб не перешкоджати літакам сісти. Відстань між першим і другим літаками було достатнью, щоб перший без проблем сів на смугу, звільнив її, і в той час другий йшов на посадку. Це ми і оприлюднили сьогодні на нашій сторінці", - додав Гнат.

Як повідомляли Українські Новини, за 7 днів розслідування Госбюро розслідувань допитало 60 свідків у справі про катастрофу військового літака АН-26 в Харківській області.

Також Міноборони розшифрувало "чорні ящики" літака.

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