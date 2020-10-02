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02 жовтня 2020, пʼятниця, 16:50 5
Силові структури 2020-10-02T18:00:02+03:00
Українські Новини
Справу про падіння літака АН-26 розслідує ДБР: призначено експертизи та допити

Справу про падіння літака АН-26 розслідує ДБР: призначено експертизи та допити

Ольга Фандорина
Розслідування, Падіння літака, ДБР, Військовий літак, падіння літака в Чугуєві
Падіння літака. Фото: Офіс президента
Падіння літака. Фото: Офіс президента

У справі про падіння військового літака АН-26 в Харківській області Держбюро розслідувань допитало 60 свідків.

Про це йдеться у звіті ДБР за 7 днів розслідування справи, передають Українські Новини.

Також допитано 10 потерпілих (родичів загиблих).

За участю фахівців проведено огляд місця події з розподілом на сектори.

Під час огляду виявлено тіла загиблих, частини літака, які мають механічні пошкодження, тощо.

На місці події у хвостовій частині літака виявлено бортовий самописець (чорний ящик), проведено огляди 26 тіл за участю судово-медичних експертів; призначено 26 судово-медичних експертиз; проведена виїмка документів у військовій частині А4104 з організації та проведення польотів, а також зразків палива; на території військової частини А4104, з метою експертного дослідження, вилучено зразки технічної оливи, яка використовується для змащення деталей двигуна, встановленого на літак АН-26; в Печерський районний суд Києва подано 9 клопотань про накладення арешту на майно (документи, речі), вилучені в ході оглядів з метою подальшого забезпечення проведення генетично молекулярних експертиз.

Також в Печерський суд подано 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів (у ДП "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", командування Повітряних Сил України, Міністерство оборони України, Харківського університету Повітряних Сил, військову частину А4104, Державну аудиторську службу України, Рахункову палату України) з обслуговування, модернізації, експлуатації літака; відібрані у 25 родичів загиблих курсантів біологічні зразки для проведення генетико-молекулярних експертиз;

У Харківському бюро судово-медичної експертизи проведено 25 оглядів тіл загиблих, в ході яких вилучено 25 зразків крові для проведення генетико-молекулярних експертиз; призначено 27 генетико-молекулярних експертиз з вилучених зразків крові; проведено 5 додаткових оглядів невпізнаних тіл військовослужбовців, в ході яких вилучено 5 зразків кісткової тканини з метою подальшого їх направлення для проведення генетико-молекулярних експертиз; повторно призначено 5 генетико-молекулярних експертиз за зразками кісткової тканини, вилученої з тіл невпізнаних військовослужбовців; призначено 25 генетико-молекулярних експертиз за зразками біологічних зразків родичів загиблих військовослужбовців; додатково призначено 14 генетико-молекулярних експертиз за зразками особистих речей невпізнаних військовослужбовців;

Також призначено експертизу вибухових речовин і продуктів вибуху на предмет дослідження питань наявності вибухових пристроїв або речовин на борту літака, які могли привести до вибуху або пожежі після зіткнення з землею.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці Міністерства оборони розшифрували дані двох бортових самописців ("чорних ящиків") з літака Ан-26, що впав у Харківській області.

Вцілілий в авіакатастрофі під Чугуєвом курсант розповів, як йому вдалося вижити.

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