Катастрофа Ан-26 під Харковом. Загиблий штурман перед катастрофою листувався з 7-річною донькою

За кілька хвилин до падіння літака, з агиблий в катастрофі Ан-26 в Чугуєві на Харківщині штурман Олексій Остапенко листувався зі своєю дочкою. Про це розповіла його дружина Олена, йдеться в сюжеті "ТСН".

Так, дружина загиблого штурмана повідомила, що після цього польоту 28-річний штурман Олексій Остапенко мав отримати кваліфікацію першого класу.

Олена каже, що за кілька хвилин до катастрофи її чоловік листувався зі своєю 7-річною донькою, яка заспокоювала маму, коли Олексій перестав виходити на зв'язок.

"Мені дитина сказала:" Мамо, зачекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу цю переписку. Мене це не те, що зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в цей момент", - поділилася Остапенко.

У листуванні в Viber дочка написала, що хвилюється за тата. Той її заспокоїв: "Не переживай, все добре". На останні повідомлення дівчинки "Тату, ти живий? Тут впав літак" Олексій Остапенко вже відповісти не зміг.

Дружина зазначає, що Олексій "жив своєю роботою і знав, як її робити".

"Це його професія, це його покликання. Тому що ось прям чогось іншого, як літати, він не вмів. Дійсно, ось навіть елементарне. Поміняти кран не міг. У мене чоловік не розумів нічого, крім літаків", - розповіла вона журналістам.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Збройних сил в Харківській області.

Крім того, диспетчер дозволив АН-26 з курсантами посадку лише через хвилину після запиту.

Також батько курсанта, який вижив в авіакатастрофі АН-26, тричі потрапляв в авіакатастрофи.

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