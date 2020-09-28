підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 вересня 2020, понеділок, 09:30 20
Суспільство 2020-09-28T11:15:03+03:00
Українські Новини
Катастрофа Ан-26 під Харковом. Загиблий штурман перед катастрофою листувався з 7-річною донькою

Катастрофа Ан-26 під Харковом. Загиблий штурман перед катастрофою листувався з 7-річною донькою

Анна Рудык
Ан-26, авіакатастрофа, Чугуїв, Авіакатастрофа Ан-26
Місце падіння АН-26. Фото: Telegram-канал
Місце падіння АН-26. Фото: Telegram-канал "Харьков Times"

За кілька хвилин до падіння літака, загиблий в катастрофі Ан-26 в Чугуєві на Харківщині штурман Олексій Остапенко листувався зі своєю дочкою. Про це розповіла його дружина Олена, йдеться в сюжеті "ТСН".

Так, дружина загиблого штурмана повідомила, що після цього польоту 28-річний штурман Олексій Остапенко мав отримати кваліфікацію першого класу.

Олена каже, що за кілька хвилин до катастрофи її чоловік листувався зі своєю 7-річною донькою, яка заспокоювала маму, коли Олексій перестав виходити на зв'язок.

"Мені дитина сказала:" Мамо, зачекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу цю переписку. Мене це не те, що зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в цей момент", - поділилася Остапенко.

У листуванні в Viber дочка написала, що хвилюється за тата. Той її заспокоїв: "Не переживай, все добре". На останні повідомлення дівчинки "Тату, ти живий? Тут впав літак" Олексій Остапенко вже відповісти не зміг.

Дружина зазначає, що Олексій "жив своєю роботою і знав, як її робити".

"Це його професія, це його покликання. Тому що ось прям чогось іншого, як літати, він не вмів. Дійсно, ось навіть елементарне. Поміняти кран не міг. У мене чоловік не розумів нічого, крім літаків", - розповіла вона журналістам.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Збройних сил в Харківській області.

Крім того, диспетчер дозволив АН-26 з курсантами посадку лише через хвилину після запиту.

Також батько курсанта, який вижив в авіакатастрофі АН-26,  тричі потрапляв в авіакатастрофи.

Більше новин про: Ан-26 авіакатастрофа Чугуїв Авіакатастрофа Ан-26

Літак з курсантами розбився під час посадки...
Вцілілий в авіакатастрофі під Чугуєвом курсант роз...
ДСНС закінчила роботи на місці падіння АН-26 Зброй...
Ан-26 з курсантами дозволили посадку тільки через ...
Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін
Новини
Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95" 11:19 Інфографіка
Через COVID-19 у викладачів і учнів у Рівному 20 класів відправили на самоізоляцію 10:59
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Суд визнав "Київенерго" банкрутом 10:40
У Луганській області другий день гасять лісову пожежу 10:32
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Партія "За майбутнє" висунула майже 30 тисяч кандидатів 14:01
Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпорядкувати "Укргідроенерго" Кабміну 10:11
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95" 11:19 Інфографіка
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Як оформити автоматичне нарахування пенсії не виходячи з дому: У ПФУ назвали алгоритм дій 05:30
Карантин в Україні триває 200 днів: які обмеження діють у "коронавірусних" зонах 08:25
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
більше новин
Україна 201-й день на карантині. Які обмеження діють в регіонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok